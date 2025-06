EUA e China buscam prolongar trégua comercial em negociações em Londres Foto: Reprodução/X Depois de uma reunião em Genebra há um mês, Estados Unidos e China... Portal Veloz|Do R7 09/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 09h36 ) twitter

Portal Veloz

Depois de uma reunião em Genebra há um mês, Estados Unidos e China iniciam nesta segunda-feira (9) uma nova rodada de negociações em Londres para prolongar a trégua na guerra comercial, em um contexto no qual as tensões persistem entre as duas potências econômicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante negociação!

