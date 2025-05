Evento do SENAI promove imersão em tecnologia e carreira profissional em Santa Bárbara Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteA unidade Alvares Romi do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h16 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteA unidade Alvares Romi do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), em Santa Bárbara d’Oeste, realiza nos dias 5 e 6 de junho o Mundo SENAI 2025. O evento tem como objetivo apresentar à população, especialmente aos jovens, as possibilidades de formação e atuação no setor industrial por meio da estrutura e dos cursos oferecidos pelo Senai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

