Evento na Tennessee Harley-Davidson em Campinas celebra paixão das mulheres por motos neste sábado (29)
Portal Veloz|Do R7 27/03/2025 - 10h27

Um dia para celebrar uma realidade cada vez mais presente no trânsito brasileiro: na última década, o número de mulheres motociclistas cresceu mais de 65%. E para comemorar essa conquista, que simboliza liberdade e independência feminina, a Tennessee Harley-Davidson, uma marca do Grupo Germânica, promove no próximo sábado, 29/3, um dia de festa dedicado a elas.

