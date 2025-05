Evento tradicional de Breaking agita Estação Cultura de Campinas no final de maio Foto: Prefeitura de CampinasA Estação Cultura de Campinas será palco de mais uma edição do... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 09h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Estação Cultura de Campinas será palco de mais uma edição do ‘Só Quem É’. O evento, consagrado no cenário da dança urbana, celebra a cultura hip hop por meio do Breaking. O encontro acontece no dia 31 de maio, a partir das 10h, e reúne dançarinos, admiradores e famílias em uma programação que une arte, cultura e esporte.

