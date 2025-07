Everton Ferreira fiscaliza UBS do Boa Vista e Centro Esportivo Alberto Savoi Vereador verificou falta de médicos no posto e problemas no aquecedor da piscina em pleno... Portal Veloz|Do R7 11/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Vereador verificou falta de médicos no posto e problemas no aquecedor da piscina em pleno inverno. O vereador Everton Ferreira realizou fiscalização na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Boa Vista e no Centro Esportivo Alberto Savoi para verificar a situação do atendimento à população e das estruturas públicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Após requerimento, Prefeitura de Americana informa que realiza estudos para obras de mobilidade urbana sobre a SP-304

Suzano mira engajamento de fornecedores com agenda climática por meio da ampliação do Programa Compartilhar

Unesp divulga o resultado final do Vestibular Meio de Ano e do ingresso via Enem