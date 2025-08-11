Ex-vereadora Eva de Oliveira morre aos 54 anos em Sumaré Foto: Câmara de SumaréA ex-vereadora de Sumaré, Eva de Oliveira, faleceu neste domingo (10), aos... Portal Veloz|Do R7 11/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h18 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Câmara de SumaréA ex-vereadora de Sumaré, Eva de Oliveira, faleceu neste domingo (10), aos 54 anos. Ela foi vereadora durante a 14ª Legislatura da Câmara Municipal, entre os anos de 2009 e 2012, após ser eleita com mais de 2 mil votos. O velório e o sepultamento aconteceram no Cemitério da Saudade, em Sumaré.

