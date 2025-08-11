Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Ex-vereadora Eva de Oliveira morre aos 54 anos em Sumaré

Foto: Câmara de SumaréA ex-vereadora de Sumaré, Eva de Oliveira, faleceu neste domingo (10), aos...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Foto: Câmara de SumaréA ex-vereadora de Sumaré, Eva de Oliveira, faleceu neste domingo (10), aos 54 anos. Ela foi vereadora durante a 14ª Legislatura da Câmara Municipal, entre os anos de 2009 e 2012, após ser eleita com mais de 2 mil votos. O velório e o sepultamento aconteceram no Cemitério da Saudade, em Sumaré.

Para mais detalhes sobre a vida e legado de Eva de Oliveira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.