Exercícios isométricos são alternativa no enfrentamento da hipertensão arterial

Ao contrário do exercício aeróbico tradicional, isometria não envolve deslocamento, corrida ou grande carga cardiovascular...

Portal Veloz|Do R7

Ao contrário do exercício aeróbico tradicional, isometria não envolve deslocamento, corrida ou grande carga cardiovascular – basta contrair um grupo muscular e manter essa tensão por um determinado tempo, de forma estática.

Para saber mais sobre como os exercícios isométricos podem ajudar no controle da hipertensão arterial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

