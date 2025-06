Expansão urbana de Limeira é destaque do documentário da Câmara que será exibido nesta quinta (5) Imagem: Câmara de LimeiraCom entrada gratuita, no Teatro Vitória, a Câmara Municipal de Limeira exibe... Portal Veloz|Do R7 05/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h37 ) twitter

Imagem: Câmara de LimeiraCom entrada gratuita, no Teatro Vitória, a Câmara Municipal de Limeira exibe o segundo episódio do documentário Minha Limeira no dia 5 de junho, às 19h30. A atividade integra o Projeto de Preservação e Difusão da História e Memória do Povo Limeirense – Projeto PertenSer, realizado por meio da Escola Legislativa Paulo Freire e em atendimento à Resolução N° 853/2023.

