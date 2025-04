Exportações brasileiras de carne suína crescem 26% em março; receita teve alta de 44% O Brasil registrou um aumento significativo nas exportações de carne suína em março, com um crescimento de... Portal Veloz|Do R7 12/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 12/04/2025 - 08h46 ) twitter

O Brasil registrou um aumento significativo nas exportações de carne suína em março, com um crescimento de mais de 26%, totalizando 116 mil toneladas. Os dados divulgados pela ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), com base em informações da Secretaria de Comércio Exterior, indicam que o faturamento foi ainda maior, com alta de 44,2%.

