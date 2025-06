Extravio de itens das unidades da Rede Mário Gatti soma prejuízo de R$ 667 mil Também chama a atenção o número de itens que são furtados dos banheiros das unidades... Portal Veloz|Do R7 23/06/2025 - 20h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Também chama a atenção o número de itens que são furtados dos banheiros das unidades. Entre junho de 2024 e junho de 2025 foram extraviados 14.071 itens das unidades de atendimento da Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. São objetos que fazem parte do sistema de saúde pública municipal, como assentos sanitários, torneiras, cobertores, toalhas de banho, roupas de cama, além de blusas e calças de pijama e camisolas. No No total, o prejuízo para as unidades é de R$ 667.165,70.

Saiba mais sobre essa situação preocupante e suas implicações no serviço público de saúde consultando a matéria completa no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Guerra no Oriente Médio se intensifica: ataques nucleares, retaliações e crise humanitária

Secretaria de Saúde de Campinas confirma mais oito mortes por dengue

Prefeitura faz alerta para que construtoras respeitem o limite de horário para obras com barulho