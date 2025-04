FAICI 2025 confirma DJ Jiraya Uai na grade de shows A Comissão Organizadora da FAICI 2025 confirmou, nesta semana, o show do DJ Jiraya Uai... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 05/04/2025 - 08h06 ) twitter

A Comissão Organizadora da FAICI 2025 confirmou, nesta semana, o show do DJ Jiraya Uai durante a 36ª edição da Festa do Peão de Indaiatuba, que acontece entre os dias 08 e 16 de agosto. O artista se apresenta no dia 09 de agosto. No mesmo dia também sobe ao palco a cantora Simone Mendes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades da FAICI 2025!

