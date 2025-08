FAICI 2025 inicia neste fim de semana com shows de Péricles e Fernando Sorocaba Neste final de semana vai começar um dos maiores e melhores rodeios do interior paulista!... Portal Veloz|Do R7 06/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 06/08/2025 - 08h57 ) twitter

Neste final de semana vai começar um dos maiores e melhores rodeios do interior paulista! A FAICI 2025 chega em sua 36ª edição com grandes shows que prometem agradar todo o tipo de público, além, é claro, de muito esporte com montaria em touros e provas cronometradas. A festa será realizada entre os dias 08 e 16 de agosto. Os portões abrem às 20h.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa festa imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

