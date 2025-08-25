Falha em trem da CPTM lota estações em São Paulo nesta segunda (25)
Foto: Reprodução/X/Mobilidade Sampa A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou pela rede social, nesta...
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou pela rede social, nesta segunda-feira (25), que a circulação de trens na linha 7 Rubi está em fase de normalização. A Linha 7-Rubi da CPTM compreende o trecho entre as estações Brás e Jundiaí.
Para mais detalhes sobre a situação e as alternativas para os passageiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
