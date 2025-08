Falhas em adutora na região Pós-Anhanguera geram transtornos recorrentes e vereador cobra ação do DAE de Americana Foto: Câmara de AmericanaO vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara... Portal Veloz|Do R7 02/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 02/08/2025 - 08h17 ) twitter

Foto: Câmara de AmericanaO vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana, solicitando informações do Departamento de Água e Esgoto (DAE), sobre a substituição da adutora de fibra de vidro localizada na Avenida Afonso Pansan. A tubulação é responsável pelo abastecimento de diversos bairros da região conhecida como Pós-Anhanguera, incluindo áreas industriais e residenciais.

