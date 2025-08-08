Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Falta de atualização da lista de medicamentos em Americana pode estar gerando desperdício e aumento de ações judiciais, alerta vereador

O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações à prefeitura sobre atualização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), documento que define os medicamentos padronizados para fornecimento gratuito à população por meio do SUS.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante questão!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.