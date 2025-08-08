Falta de atualização da lista de medicamentos em Americana pode estar gerando desperdício e aumento de ações judiciais, alerta vereador O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 09h38 ) twitter

O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações à prefeitura sobre atualização da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), documento que define os medicamentos padronizados para fornecimento gratuito à população por meio do SUS.

