Falta de segurança, infraestrutura precária e ausência de serviços básicos preocupam moradores de quatro bairros de Santa Bárbara Foto: Reprodução/Câmara de Santa BárbaraO vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Celso Ávila (SDD), recebeu em... Portal Veloz|Do R7 07/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Reprodução/Câmara de Santa BárbaraO vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Celso Ávila (SDD), recebeu em seu gabinete, na última sexta-feira (4), a visita do empresário Rodolfo Martins, que demonstrou preocupação com os constantes problemas enfrentados pelos moradores dos bairros Jardim Dulce, Jardim Alfa, Jardim Flamboyant e Jardim Panambi, especialmente em relação à falta de segurança, infraestrutura precária e ausência de serviços básicos. Segundo Martins, as dificuldades na região se arrastam desde 2024 e há necessidade de ações urgentes por parte do poder público.

Para saber mais sobre as reivindicações e as ações que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Esquema de segurança para reunião do Brics no Rio será mantido até terça (8)

Incêndio atinge casa no Jardim Novo Campos Elíseos em Campinas neste domingo (6)

PAT Sumaré oferece mais de 80 vagas nesta segunda-feira; destaque para áreas de limpeza e vendas