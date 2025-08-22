Logo R7.com
FAM anuncia abertura do curso de Fonoaudiologia

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

A FAM – Faculdade de Americana anuncia a abertura do curso de Fonoaudiologia, com duração de quatro anos e turmas nos períodos diurno e noturno. A novidade reforça a tradição da instituição como referência no ensino superior na área da saúde e amplia as oportunidades para quem busca iniciar uma graduação. O curso já está autorizado pelo Ministério da Educação (MEC).

