FAM anuncia abertura do curso de Fonoaudiologia
A FAM – Faculdade de Americana anuncia a abertura do curso de Fonoaudiologia, com duração de quatro anos e turmas nos períodos diurno e noturno. A novidade reforça a tradição da instituição como referência no ensino superior na área da saúde e amplia as oportunidades para quem busca iniciar uma graduação. O curso já está autorizado pelo Ministério da Educação (MEC).
