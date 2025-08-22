FAM anuncia abertura do curso de Fonoaudiologia A FAM – Faculdade de Americana anuncia a abertura do curso de Fonoaudiologia, com duração... Portal Veloz|Do R7 22/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A FAM – Faculdade de Americana anuncia a abertura do curso de Fonoaudiologia, com duração de quatro anos e turmas nos períodos diurno e noturno. A novidade reforça a tradição da instituição como referência no ensino superior na área da saúde e amplia as oportunidades para quem busca iniciar uma graduação. O curso já está autorizado pelo Ministério da Educação (MEC).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Veloz:

São Paulo terá a maior ciclovia do Brasil com 73 km no Litoral Sul

Peugeot confirma 208 e 2008 híbridos-flex no Brasil

Região de Campinas recebe três consultórios veterinários do programa Meu Pet