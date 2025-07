FAM Talks promove encontro gratuito sobre empreendedorismo jurídico e posicionamento digital em Americana No dia 18 de agosto, às 18h30, o Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana (SP),... Portal Veloz|Do R7 17/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

No dia 18 de agosto, às 18h30, o Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana (SP), será palco de uma conversa transformadora sobre os rumos da advocacia moderna. O evento FAM Talks – Empreendedorismo Jurídico e a Importância da Presença no Digital vai reunir profissionais do Direito e interessados no universo jurídico em uma noite de reflexões práticas, inspiradoras e atuais.

Não perca a chance de se inspirar com grandes nomes do Direito! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Portal Veloz retorna ao Hospital Humanitária após repercussão sobre atendimento e questionamentos de vereadora

Recuperado da cirurgia, Dinho — o hipopótamo do Bosque dos Jequitibás de Campinas — retoma a rotina

Ação conjunta fiscaliza 18 bares no Centro de Campinas e apreende caça-níqueis e drogas