FAM Talks reúne Dr. Nelson Wilians e Dra. Léia Rizzi para debater empreendedorismo jurídico e presença digital

O destaque da noite foi a participação do Dr. Nelson Wilians, fundador do maior escritório...

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

O destaque da noite foi a participação do Dr. Nelson Wilians, fundador do maior escritório de advocacia da América Latina e colunista da Forbes. A Faculdade de Americana (FAM) promoveu na noite desta segunda-feira (1º) mais uma edição do FAM Talks, que trouxe ao palco dois grandes nomes do Direito brasileiro para discutir um tema atual e indispensável: Empreendedorismo Jurídico e a Importância da Presença no Digital.

Para saber mais sobre as insights valiosos compartilhados durante o evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

