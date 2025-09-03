FAM Talks reúne Dr. Nelson Wilians e Dra. Léia Rizzi para debater empreendedorismo jurídico e presença digital O destaque da noite foi a participação do Dr. Nelson Wilians, fundador do maior escritório... Portal Veloz|Do R7 02/09/2025 - 22h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 22h17 ) twitter

Portal Veloz

O destaque da noite foi a participação do Dr. Nelson Wilians, fundador do maior escritório de advocacia da América Latina e colunista da Forbes. A Faculdade de Americana (FAM) promoveu na noite desta segunda-feira (1º) mais uma edição do FAM Talks, que trouxe ao palco dois grandes nomes do Direito brasileiro para discutir um tema atual e indispensável: Empreendedorismo Jurídico e a Importância da Presença no Digital.

Para saber mais sobre as insights valiosos compartilhados durante o evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

