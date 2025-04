Família encontra corpo desconhecido durante exumação em cemitério de São Paulo Milton havia sido sepultado no local em 2018 A família de Milton Maria de Andrade... Portal Veloz|Do R7 04/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 19h46 ) twitter

A família de Milton Maria de Andrade foi surpreendida ao realizar a exumação do parente no Cemitério Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, e encontrar um corpo não reconhecido por eles. Milton havia sido sepultado no local em 2018.

Para mais detalhes sobre essa intrigante descoberta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

