Famílias do Assentamento Elizabeth Teixeira denunciam possível violação de direitos e Câmara de Limeira apura Foto: Câmara de LimeiraMoradores relatam indícios de intimidação e de criminalização ao movimento dos agricultores... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 09h18 )

Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraMoradores relatam indícios de intimidação e de criminalização ao movimento dos agricultores Na reunião desta quarta-feira (6), a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Limeira recebeu a munícipe Elisdete Dayse de Souza, representando as famílias do Assentamento Elizabeth Teixeira. Ela solicitou a apuração de possíveis violações ao direito de imagem e à privacidade, além da criminalização e intimidação aos assentados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante denúncia!

