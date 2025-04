Fatec Sumaré abre inscrições para turmas do 2º semestre Foto: Prefeitura de SumaréA Fatec Sumaré está com vagas abertas para os cursos do 2º... Portal Veloz|Do R7 04/04/2025 - 10h07 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SumaréA Fatec Sumaré está com vagas abertas para os cursos do 2º semestre de 2025 por meio do Provão Paulista. A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo permite que estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública concorram a vagas gratuitas nos cursos superiores de tecnologia oferecidos pelas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Portal Veloz:

Indústria de alimentos prevê investimentos de R$ 120 bilhões no Brasil até 2026

RJ e SP estão sob alerta vermelho para chuvas intensas, com risco de alagamentos

Pix poderá ser parcelado a partir de setembro; veja as novidades divulgadas pelo BC