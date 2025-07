Fatecs de SP e Etecs divulgam classificação dos vestibulares nesta segunda-feira (14) Foto: Governo de SPNesta segunda-feira (14) a classificação geral do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia... Portal Veloz|Do R7 14/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h18 ) twitter

Foto: Governo de SPNesta segunda-feira (14) a classificação geral do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo semestre de 2025 será divulgada nesta segunda-feira (14), a partir das 15 horas, no site vestibular.fatec.sp.gov.br. Além disso, também hoje, a partir das 16h, estará disponível no site vestibulinho.etec.sp.gov.br a classificação geral do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) para o segundo semestre de 2025.

