Feira Ameriart oferece opções de presentes artesanais para o Dia das Mães em Americana O evento é gratuito e aberto ao público Neste sábado (10), a Praça Comendador Müller,... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 18h47 (Atualizado em 07/05/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O evento é gratuito e aberto ao público Neste sábado (10), a Praça Comendador Müller, no Centro de Americana, recebe uma edição especial da Feira de Artesanato Ameriart, com uma variedade de peças criadas por artesãos da cidade para presentear as mães. O evento é gratuito e aberto ao público e acontece das 10h às 16h30. Ao todo, 35 artesãs locais vão expor seus trabalhos.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa feira incrível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Forças públicas realizam operação de limpeza e abordagem social em diversos pontos de Iracemápolis

Polícia Civil prende em São Paulo liderança do PCC foragida há mais de 10 anos

Americana é a 30ª cidade mais feliz do Brasil com base em critérios da ONU