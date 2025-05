Feira da Educação Pública movimenta o Campo Grande neste sábado A programação começa às 7h e segue até as 14h, na tradicional Praça da Concórdia... Portal Veloz|Do R7 30/05/2025 - 20h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h57 ) twitter

A programação começa às 7h e segue até as 14h, na tradicional Praça da Concórdia. Os moradores do Distrito do Campo Grande, em Campinas, têm um programa especial neste sábado, 31 de maio: acontece a III Feira da Educação Pública do Naed Noroeste, com entrada gratuita.

