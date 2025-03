Feira de artesanato de Sumaré retornará atividades a partir de abril Foto: Prefeitura de SumaréOs artesãos de Sumaré voltarão às atividades na tradicional feira do município... Portal Veloz|Do R7 26/03/2025 - 11h08 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h08 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréOs artesãos de Sumaré voltarão às atividades na tradicional feira do município a partir do dia 6 de abril, conforme divulgado pela Secretaria de Cultura e Turismo nesta quarta-feira (26). Na última segunda (21), a pasta recebeu artesãos locais para discutir a revitalização do cenário artesanal da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

