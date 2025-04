Feira de Artesanato estreia em evento de conscientização sobre TEA em praça de Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 05/04/2025 - 09h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, participará do 6º OABRIL Azul, evento gratuito de conscientização sobre o autismo, que acontecerá neste domingo (6), das 9h às 12h30, na Praça Rosa Maluf. A ação, organizada pela Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB Sumaré, oferece uma programação repleta de atividades inclusivas para a população, incluindo distribuição de materiais informativos para famílias e profissionais, além de momentos de acolhimento para pessoas com autismo e seus familiares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento especial!

