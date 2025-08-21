Feira de Artesanato será neste final de semana em Limeira O Limeira Shopping recebe, neste final de semana (23 e 24 de agosto), mais uma... Portal Veloz|Do R7 21/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O Limeira Shopping recebe, neste final de semana (23 e 24 de agosto), mais uma edição da Feira de Artesanato, com muitas opções de produtos aos clientes. Expositores vão disponibilizar suas peças criativas e oferecer variedade de presentes e itens de decoração.

Não perca a chance de conferir as peças exclusivas e criativas! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Morre Frank Caprio, juiz do programa Cortes de Providence, aos 88 anos

Javier Milei e irmã são denunciados por corrupção em contratos médicos

EUA e UE anunciam estrutura para acordo comercial e tarifário