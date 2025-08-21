Logo R7.com
Feira de Artesanato será neste final de semana em Limeira

O Limeira Shopping recebe, neste final de semana (23 e 24 de agosto), mais uma...

Portal Veloz

O Limeira Shopping recebe, neste final de semana (23 e 24 de agosto), mais uma edição da Feira de Artesanato, com muitas opções de produtos aos clientes. Expositores vão disponibilizar suas peças criativas e oferecer variedade de presentes e itens de decoração.

Não perca a chance de conferir as peças exclusivas e criativas! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

