Feira de emprego acontece no terminal de Americana no dia 31 de maio Foto: Prefeitura de AmericanaCom mais de 2,5 mil vagas de emprego disponíveis e a participação... Portal Veloz|Do R7 19/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 19/05/2025 - 12h44 )

Foto: Prefeitura de AmericanaCom mais de 2,5 mil vagas de emprego disponíveis e a participação de 40 empresas já confirmadas, a feira de empregabilidade EmpregoJá! será realizada no dia 31 de maio (sábado), das 9h às 16h, no piso superior do Terminal Metropolitano, no Centro de Americana. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Universidade Anhanguera.

