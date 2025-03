Feirantes de Sumaré se reúnem com Secretaria de Obras para discutir melhorias e levar demandas Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria de Obras de Sumaré e os feirantes do município realizaram... Portal Veloz|Do R7 11/03/2025 - 11h28 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h28 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria de Obras de Sumaré e os feirantes do município realizaram uma reunião nesta segunda-feira (10) para levar demandas e alinhar estratégias de melhorias em infraestrutura, segurança e lazer nas feiras do município. De acordo com a administração municipal, o encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre a administração pública e os trabalhadores, buscando soluções que beneficiem tanto os feirantes quanto os consumidores.

