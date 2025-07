Feirão de veículos seminovos traz oportunidades de negócios no Limeira Shopping Limeira se prepara para receber, pela segunda vez, o Feirão Pense Auto, uma das maiores... Portal Veloz|Do R7 17/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 09h38 ) twitter

Limeira se prepara para receber, pela segunda vez, o Feirão Pense Auto, uma das maiores feiras de venda de carros e motos seminovos do interior paulista, com apoio do Santander. O evento ocorre entre os dias 17 e 20 de julho no Limeira Shopping.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as oportunidades imperdíveis deste evento!

