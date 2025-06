FENACIL 2025 reúne inovação, negócios e conhecimento em Limeira Maior feira de empreendedorismo da região acontece de 24 a 26 de junho, a RFTV... Portal Veloz|Do R7 24/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 18h36 ) twitter

Maior feira de empreendedorismo da região acontece de 24 a 26 de junho, a RFTV e o Portal Veloz também esteve presente no evento Limeira volta a ser o epicentro do empreendedorismo regional com a realização da FENACIL 2025 – Feira de Negócios e Empreendedorismo de Limeira, entre os dias 24 e 26 de junho, no Multi Espaço Nações. Organizado pela Associação Comercial e Industrial de Limeira (ACIL), o evento promete reunir empresários, investidores, startups, profissionais autônomos e instituições em um ambiente voltado à troca de experiências, inovação e geração de oportunidades.

