Feriado de Corpus Christi altera funcionamento do transporte coletivo em Piracicaba

ISABELA BORGHESE

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, informa que, na próxima quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, as linhas do transporte coletivo urbano irão operar com os horários praticados aos domingos e feriados. No entanto, algumas linhas irão funcionar normalmente, seguindo os horários de dias úteis. São elas: linha 210 (Unileste), linha 416 (Uninoroste/Terminal Vila Sônia), linha 505 (Uninorte) e linha 507 (Parque Automotivo via Hyundai). A Secretaria também informa que a loja da Pira Mobilidade permanecerá fechada durante o feriado.

