Feriado prolongado de Páscoa terá movimentação recorde em destinos de SP Foto: Banco de Imagens Setur-SPO feriado de Páscoa (18 a 20.04), que este ano emenda... Portal Veloz|Do R7 16/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 08h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Banco de Imagens Setur-SPO feriado de Páscoa (18 a 20.04), que este ano emenda com o feriado de Tiradentes (21.04), deve movimentar R$ 3,9 milhões em recursos, de acordo com sondagem realizada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). Os municípios do Estado de São Paulo devem receber 2,4 milhões de turistas, o que representa 300 mil visitantes a mais do que no ano passado. A maior parte dos destinos (96%) espera receber visitantes de fora de seus limites e a taxa de ocupação hoteleira média será alta: 76,3% em média.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre a movimentação recorde no feriado de Páscoa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Coden Nova Odessa mantém plantão nos feriados da Semana Santa e Tiradentes

Veja como ficam os serviços públicos de Sorocaba no feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes

Prova Tiradentes de Ciclismo reunirá 300 atletas na Norte-Sul; inscrições vão até sábado (19) em Campinas