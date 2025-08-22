Festa da Laranja abre em Limeira com grande público e show de Digão
O ponto alto da noite foi o show de Digão, ex-vocalista do Raimundos, que trouxe...
O ponto alto da noite foi o show de Digão, ex-vocalista do Raimundos, que trouxe ao palco sucessos do rock nacional.
O ponto alto da noite foi o show de Digão, ex-vocalista do Raimundos, que trouxe ao palco sucessos do rock nacional.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a festa e suas atrações!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a festa e suas atrações!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: