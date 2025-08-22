Festa da Laranja de Limeira continua nesta sexta (22) com show da dupla sertaneja Márcio e Douglas
A 13ª edição da Festa da Laranja de Limeira segue animando o público nesta sexta-feira (22), no Parque Cidade, em Limeira (SP). A atração principal da noite é a dupla sertaneja Márcio e Douglas, que sobe ao palco às 20h com um repertório repleto de sucessos. Além do show, os visitantes poderão aproveitar toda a estrutura montada para o evento, que conta com praça de alimentação, estandes do comércio, serviços, indústria e uma área dedicada à produção local.
