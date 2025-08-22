Festa da Laranja de Limeira continua nesta sexta (22) com show da dupla sertaneja Márcio e Douglas A 13ª edição da Festa da Laranja de Limeira segue animando o público nesta sexta-feira... Portal Veloz|Do R7 22/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A 13ª edição da Festa da Laranja de Limeira segue animando o público nesta sexta-feira (22), no Parque Cidade, em Limeira (SP). A atração principal da noite é a dupla sertaneja Márcio e Douglas, que sobe ao palco às 20h com um repertório repleto de sucessos. Além do show, os visitantes poderão aproveitar toda a estrutura montada para o evento, que conta com praça de alimentação, estandes do comércio, serviços, indústria e uma área dedicada à produção local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de tudo que está rolando na festa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeitura de Americana é cobrada sobre ações de controle em bares e depósitos suspeitos de atividades ilícitas

Saiba como se proteger da febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato-estrela

Campinas registra dois óbitos por febre maculosa e cinco provocados pela dengue