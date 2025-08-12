Festa da Laranja de Limeira terá parque de diversões com mais de 10 brinquedos para toda a família Entre os dias 21 e 24 de agosto, o Parque Cidade será palco da 13ª... Portal Veloz|Do R7 12/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h38 ) twitter

Entre os dias 21 e 24 de agosto, o Parque Cidade será palco da 13ª Festa da Laranja de Limeira, evento gratuito que já faz parte do calendário cultural da cidade. Este ano, além de shows, gastronomia e exposições, a festa contará com uma das atrações mais aguardadas: um parque de diversões completo, com opções para todas as idades.

Não perca a chance de se divertir em família!

