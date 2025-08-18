Logo R7.com
Festa de 371 anos de Sorocaba reúne mais de 120 mil pessoas

Foto: Prefeitura de SorocabaAs luzes do show de drones coloriu o céu, no Paço Municipal,...

Portal Veloz|Do R7

Foto: Prefeitura de SorocabaAs luzes do show de drones coloriu o céu, no Paço Municipal, para celebrar os 371 anos de Sorocaba. A atração chamou a atenção de mais de 120 mil pessoas que foram ao evento realizado ao longo desta sexta-feira (15), com início às 9h, com Ato Cívico, e seguindo até a noite com grandes atrações, como o show do cantor Gustavo Mioto.

