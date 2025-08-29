Festa em Itupeva celebra os 122 anos da lendária Harley-Davidson
Evento, com entrada gratuita, será realizado na concessionária Tennessee Harley-Davidson, e terá diversas atrações musicais e gastronômicas. Os apaixonados por motocicletas têm um encontro marcado neste sábado (30), em Itupeva (SP). É a festa dos 122 anos da lendária Harley-Davidson, um grande evento que deve reunir um público de aproximadamente 200 fãs, na concessionária Tennessee Harley-Davidson. Com uma programação repleta de atrações, a festa vai começar às 11h30, tem entrada gratuita e deve atrair motociclistas de diversas regiões.
Não perca a chance de celebrar essa grande festa! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
