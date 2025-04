Festa Vila La Nostra Gente abre 29ª Semana da Comunidade Italiana de Campinas nos dias 11, 12 e 13 de abril Foto: Prefeitura de CampinasA 29ª Semana da Comunidade Italiana começa com uma programação intensa recheada... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 05/04/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

default

Foto: Prefeitura de CampinasA 29ª Semana da Comunidade Italiana começa com uma programação intensa recheada de música nos dias 11, 12 e 13 de abril com a Festa “Vila La Nostra Gente”, na Praça Arauto da Paz, Lagoa do Taquaral. O evento, com entrada e shows gratuitos, é uma rica oportunidade para reunir a família e amigos no final de semana que antecede a Páscoa, com uma programação intensa recheada de música, comidas, danças típicas e parada italiana. A realização é da Elo Produções em parceria com a Casa de D’Italia Cultura Italo Brasileira, com apoio da Prefeitura de Campinas por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e patrocínio da Cervejaria Germânia, Grupo GM7, Acquíssima, Castelo Alimentos e Mortadelas Marba.

Não perca a chance de vivenciar essa celebração única da cultura italiana! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (7) em Cordeirópolis

Câmara vota projeto que propõe desvincular Secretaria de Habitação da presidência da Cohab Campinas

FAICI 2025 confirma DJ Jiraya Uai na grade de shows