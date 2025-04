Festas de rodeios na região faz aumentar procura por hospedagem em Hotel de Sumaré Em 20 anos de operação, o Fildi hotel eventos se consolida a cada ano... Portal Veloz|Do R7 10/04/2025 - 11h34 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h34 ) twitter

Em 20 anos de operação, o Fildi hotel & eventos se consolida a cada ano como um dos maiores e melhores hotéis da Região Metropolitana de Campinas. Com uma excelente estrutura e localizado nas margens da Rodovia Anhanguera, que liga muitas cidades do interior paulista, o hotel é rota de tradicionais festas de rodeios, que movimenta milhões de apaixonados por todo o Brasil.

Para saber mais sobre o aumento da procura por hospedagem e as promoções do Fildi hotel & eventos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

