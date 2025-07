Festas julinas movimentam Sumaré; confira como ficará o trânsito neste final de semana Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana... Portal Veloz|Do R7 12/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural, informa que, devido à realização de eventos sociais, festas julinas, celebrações religiosas e manutenções programadas, diversas vias da cidade estarão interditadas temporariamente entre os dias 11 e 13 de julho (sexta a domingo). As interdições foram autorizadas mediante requerimentos e seguirão os horários definidos em cada solicitação, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e a fluidez do trânsito no entorno.

