Festivais de Inverno se espalham pelo estado de SP; veja programação Está aberta a temporada dos Festivais de Inverno pelo estado de São Paulo. Os eventos... Portal Veloz|Do R7 28/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 28/06/2025 - 09h36 )

Está aberta a temporada dos Festivais de Inverno pelo estado de São Paulo. Os eventos atraem público de todos os gostos, passando pela valorização da cultura local e incluem exposições de arte, feiras de artesanato e com shows musicais. Durante o período, municípios paulistas apresentam sua diversificada gastronomia para a estação para satisfazer os turistas e visitantes. O Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), tem expectativa de público de mais de 1,5 milhão de pessoas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de toda a programação dos festivais!

