Festival de Dança de Americana ainda tem ingressos para domingo (1º); confira Foto: Prefeitura de AmericanaAmericana recebe, a partir desta sexta-feira (30/05), o CultivArt Fest – Festival... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 08h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h17 )

Foto: Prefeitura de AmericanaAmericana recebe, a partir desta sexta-feira (30/05), o CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana, uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult). O evento acontece no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol) até domingo (01/06), com entrada gratuita e ingressos esgotados para sexta e sábado (31/05). Os ingressos para domingo estão disponíveis na bilheteria do Teatro, até sábado, das 9h às 17h.

