Festival de peças curtas de Sumaré abre inscrições gratuitas O 13° Curta Cenas – Festival de Peças Curtas de Sumaré está com inscrições para... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 09h16

O 13° Curta Cenas – Festival de Peças Curtas de Sumaré está com inscrições para grupos teatrais amadores, profissionais, experimentais e alternativos de todo o país, que possuam peças com duração de 10 a 15 minutos. As inscrições, gratuitas, ficam abertas até o dia 25 de julho. Para mais informações, é possível acessar o perfil no Instagram do festival ou o edital.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este festival que promete resgatar a força criativa teatral de Sumaré!

