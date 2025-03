Festival de Teatro de Americana define programação completa; confira Foto: Prefeitura de AmericanaO “Fest Cult – Festival de Teatro de Americana”, realizado pela Prefeitura... Portal Veloz|Do R7 29/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 29/03/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO “Fest Cult – Festival de Teatro de Americana”, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura, está com a programação completa definida. Serão 14 espetáculos adultos e infantis encenados em diversos pontos da cidade, entre os dias de 25 de abril a 4 de maio. A página com a programação detalhada, incluindo vídeos e fotos das peças, está disponível em um banner na página inicial do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre a programação completa e não perder nenhuma atração!

