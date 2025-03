Festival de Teatro de Americana recebe inscrições para agentes culturais Foto: Prefeitura de AmericanaO “Fest Cult – Festival de Teatro de Americana”, realizado pela Prefeitura... Portal Veloz|Do R7 17/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO “Fest Cult – Festival de Teatro de Americana”, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para agentes culturais interessados em atuar como “anjos” durante o evento, que tem produção da Associação Fábrica das Artes, em parceria com o GTT, Cia Finibus e Câmara Setorial de Teatro.

