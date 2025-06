Festival do Japão em Campinas celebra 130 anos de amizade Brasil-Japão com cultura e arte Uma das oficinas mais aguardadas é a de sashiko, bordado tradicional japonês com padrões geométricos... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 19h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma das oficinas mais aguardadas é a de sashiko, bordado tradicional japonês com padrões geométricos. A 19ª edição do Festival do Japão de Campinas será neste fim de semana, sábado e domingo, dias 7 e 8 de junho, no Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas. O festival comemora os 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão e os 117 anos da imigração japonesa no Brasil e integram o calendário oficial do turismo e da cultura da cidade. A entrada é gratuita, com doação espontânea de 1 kg de alimento não perecível.

Não perca a chance de vivenciar essa rica cultura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas fortalece relação com o Tribunal de Contas do Estado e amplia transparência e controle

Prefeitura de Campinas reabre inscrições para vagas no Conselho da Cidade

Campinas ativa fiscalização por videomonitoramento em cruzamento no São Bernardo a partir de segunda-feira, dia 9