Festival Gastronômico – Comida de Rua 2025 agita Santa Bárbara com música e food trucks neste fim de semana Foto: Prefeitura de Santa BárbaraA Praça da Migração, no Jardim Pérola, será novamente palco de... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 09h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 09h26 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de Santa BárbaraA Praça da Migração, no Jardim Pérola, será novamente palco de um dos eventos mais saborosos do ano. Neste sábado (10) e domingo (11), das 16 às 22 horas, acontecerá mais uma edição do Festival Gastronômico – Comida de Rua 2025 de Santa Bárbara d’Oeste. O evento reunirá quatro shows de diversos gêneros, diversidade gastronômica e valorização de empreendimentos locais e regionais.

Não perca a chance de saborear delícias e curtir boa música! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

