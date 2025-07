Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara celebra sabores brasileiros na segunda (7) e terça-feira (8) Na próxima segunda (7) e terça-feira (8), Santa Bárbara d’Oeste será palco de uma verdadeira... Portal Veloz|Do R7 05/07/2025 - 07h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 07h56 ) twitter

Na próxima segunda (7) e terça-feira (8), Santa Bárbara d’Oeste será palco de uma verdadeira viagem pelos sabores do Brasil, com a edição 2025 do Festival Gastronômico de Inverno. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo), o evento acontece a partir das 18 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.

Não perca a chance de saborear delícias brasileiras e aproveitar atrações culturais! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

